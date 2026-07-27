El intendente Fabian Blanstein aclara cómo será el sorteo de viviendas

El viernes pasado, el Intendente Municipal, profesor Fabian Blanstein, informó la fecha del nuevo sorteo de las 72 viviendas, que se realizará mañana martes 28 de julio a las 13 hs por Loteria de la Provincia, en las instalaciones de esa entidad en la ciudad de La Plata.

Ante la duda con respecto al mecanismo y orden del sorteo, este lunes, en comunicación con Play Radios, el intendente contó cómo será el procedimiento:

“Se sortearán todos los números, los primeros serán los pre adjudicados de las las 72 viviendas, y del 73 al 1003 –que es el total informado de participantes- quedarán de suplentes por cualquier baja que ocurriera con las pre adjudicados”, explicó Blanstein.

Así mismo reiteró que dicho sorteo será supervisado por autoridades de Loteria, del Ministerio de Habitat de la provincia y funcionarios locales que lo acompañarán, y se invitó además a concejales de todos los bloques y medios de comunicación que deseen estar presentes.

Para toda la comunidad, el mismo será transmitido por el canal oficial de Loteria de la Provincia de Buenos Aires a traves de este link: https://www.youtube.com/live/cRFK4aykjRI y retransmitido por las redes municipales y medios de comunicación locales que decidan compartirlo.

“La idea es que quede todo muy claro “– insistió el intendente- y agregó que seguramente este sea el sistema que se implemente de ahora en más para todos los sorteos de viviendas que se realicen en la provincia.

Para consultar el nuevo número asignado a cada familia, ingresar en este link: (La consulta es con el número de DNI) https://sorteoviviendas.lasflores.net.ar/