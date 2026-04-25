El Intendente Blanstein se reunió con integrantes de la Cooperativa de Electricidad

Encabezado por el Intendente Municipal, Prof. Fabián Blanstein, y el Presidente del Consejo de Administración, Cdor. Mario Elgue, se llevó a cabo una fructífera reunión de trabajo entre equipos técnicos y jefaturas de áreas del Municipio y de la Cooperativa.

El encuentro tuvo como eje fortalecer los vínculos institucionales y coordinar acciones en torno a los distintos proyectos, obras y servicios que se desarrollan en la comunidad. Durante la jornada se abordaron líneas de trabajo conjuntas, priorizando la planificación, la optimización de recursos y la mejora continua en la prestación de servicios.

Este tipo de instancias permiten consolidar una agenda común, orientada al crecimiento de la ciudad y al bienestar de los vecinos, reafirmando el compromiso de trabajo articulado entre ambas instituciones.