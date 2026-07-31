EL INTENDENTE BLANSTEIN PARTICIPÓ EN LOBOS DEL 2° ENCUENTRO REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL INTERIOR

El intendente Fabián Blanstein participó del Segundo Encuentro del Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo (FRICDe), que se llevó a cabo en la ciudad de Lobos, y del cual formaron parte unos 30 alcaldes pertenecientes a distintos espacios políticos.

En esta oportunidad el eje temático principal fue la sustentabilidad y el cuidado del ambiente. Allí se presentaron las experiencias de la localidad anfitriona en materia ambiental, tratamiento de residuos sólidos urbanos y como proyecto regionalizable, las Estrategias de Gestión Ambiental: Municipios Sustentables, para articular con el Consejo Federal de Inversiones – CFI.

Este espacio tiene como objetivo continuar consolidando la agenda de integración regional, evaluar los avances de las herramientas conjuntas y potenciar el desarrollo de las comunidades.