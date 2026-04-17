EL INTENDENTE BLANSTEIN PARTICIPÓ DEL 60° ANIVERSARIO DE LA REVISTA ACCIÓN EN EL BANCO CREDICOOP

El intendente Fabián Blanstein, acompañado por el director de Comunicación y Medios, Salin Abraham, participó del acto en conmemoración del 60° aniversario de la Revista Acción, el medio de comunicación del cooperativismo argentino.

El evento tuvo lugar en la sucursal Las Flores del Banco Credicoop con la presencia del vicepresidente de la Comisión de Asociados de la entidad bancaria, Damián Luján y demás integrantes; el gerente de la Sucursal, Alejandro Cosentino; miembros del Movimiento Cooperativo local; además de representantes de instituciones intermedias florenses, entre otros invitados.

La Revista Acción, fundada el 1º de abril de 1966 por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), reafirma su trayectoria de periodismo comprometido, en defensa de los valores solidarios y como una voz clave dentro del pensamiento nacional, con una mirada cooperativa en lucha contra la desigualdad.

En el marco de la jornada, se compartió la transmisión del Acto oficial que estuvo encabezado por Carlos Heller, presidente del Banco Credicoop; Juan Carlos Junio, presidente del IMFC y director del Centro Cultural de la Cooperación; y Ulises Gorini, director de la Revista Acción.

Desde el Gobierno Municipal se destaca esta celebración porque es símbolo del trabajo sostenido de las entidades en favor del desarrollo del cooperativismo, un movimiento solidario con enorme potencial para seguir fortaleciendo a nuestra comunidad.