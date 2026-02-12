El Hospital informa sobre posibles estafas

El Hospital de nuestra ciudad advierte a la comunidad sobre reiterados intentos de estafa, con llamadas en nombre de la institución.

Las autoridades del mismo informan que las llamadas telefónicas no son realizadas por personal del hospital, ante cualquier duda solicitan comunicarse a traves de los canales oficiales.

Informarse y verificar siempre por canales oficiales es clave para prevenirlas. Ante comunicaciones sospechosas, no compartas datos personales

Seguimos trabajando por una comunicación segura y transparente.