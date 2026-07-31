Germán Palacios: «si me prestan una bicicleta, el domingo, salgo a recorrer la ciudad»

El reconocido actor Germán Palacios se presentará este domingo 2 de agosto a las 20 hs en el Teatro Español de Las Flores junto a Inés Estévez para protagonizar El hombre inesperado, una obra de gran prestigio internacional que ambos también dirigen.

El actor, en comunicación con Play Radios, en una distendida charla habló de todo. Contó que le gusta conocer las ciudades que visita en las giras de teatro, «llego temprano, y me gusta salir a recorrer, si me prestan una bicicleta voy a salir a andar por la ciudad».

Palacios expresó su entusiasmo por andar por el interior del país, donde desarrolla giras desde muy joven. «Estoy casi seguro de que ya he estado en Las Flores», comentó, y destacó el afecto que siempre recibe del público. «Hay una calidez, una avidez y una inocencia muy lindas que valoramos muchísimo. Por eso, después de cada función invitamos a quienes quieran quedarse a saludarnos, y ese intercambio es maravilloso».

El actor también resaltó el privilegio de compartir escenario con Inés Estévez. «Es una actriz consagrada, muy preparada. Poder compartir cada función con ella es un lujo», afirmó.

Sobre la obra, explicó que quedó cautivado desde la primera lectura. «Es un texto extraordinario, con una dramaturgia de enorme calidad. Tiene humor, poesía y una sensibilidad muy fina. Es una propuesta para pasar un momento realmente diferente». Además, contó que tanto él como Estévez coincidieron rápidamente en cómo llevar a delante este texto a escena y allí comenzaron a trabajar intensamente sobre el material para llevar adelante esta puesta.

Palacios confesó, además, que cada gira representa mucho más que subir al escenario. «Para mí es importante llegar a cada ciudad, recorrerla, subirme a una bicicleta, conocer a la gente y así también he conocido estos hermosos teatros que tenemos en todo el país. Ese intercambio también forma parte de la experiencia».

La cita será este domingo 2 a las 20 horas, cuando El hombre inesperado llegue al escenario del Teatro Español, en una función que promete emocionar y conquistar al público florense.