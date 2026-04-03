EL GOLPE DE TU VIDA: EL BOXEO SALE A LA CALLE

¡Se viene algo grande! El taller de boxeo del Programa Envión a cargo del profesor Luciano Ponce crece y se transforma en un ciclo itinerante para llevar el deporte y la pasión a cada rincón de nuestros barrios.

El boxeo para nuestros pibes y pibas no es solo un deporte; es un lugar de contención, una escuela de disciplina y un espacio donde se aprende que, ante cada caída, uno siempre se vuelve a levantar con más fuerza. En el ring del Envión se forjan amistades y se construye futuro.

Envión Las Flores es una iniciativa de carácter provincial, que en nuestra ciudad funciona bajo la órbita del área de Niñez y Adolescencia, dependiente de la secretaria de Desarrollo Humano, a cargo de Mariángeles Basile. A través de esta articulación, se busca fortalecer el acompañamiento integral de los jóvenes, garantizando espacios de pertenencia y desarrollo personal a través del deporte y la cultura.

LA GRAN APERTURA

¡Vení a alentar y a compartir una tarde diferente! Contaremos con la presencia y el apoyo de grandes figuras florenses del boxeo, quienes vienen a compartir su experiencia y a motivar a las nuevas generaciones de deportistas locales.

Sábado 11 de abril

16:00 horas

Club Atlético Barrio Toque Toque

¡Esperamos a toda la comunidad a ser parte de este gran encuentro!