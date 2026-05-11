El gobierno nacional recorta mas de 63 mil millones de pesos en salud

El Gobierno nacional dispuso un nuevo recorte presupuestario en el área de Salud por más de $63.000 millones y desde la provincia de Buenos Aires reaccionaron con fuertes críticas. El ministro bonaerense de Salud, Nicolás Kreplak, cuestionó la decisión y advirtió sobre el impacto directo en hospitales, programas sanitarios y acceso a medicamentos.

La reducción quedó establecida en el anexo I de la Decisión Administrativa 20/26, firmada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, donde se dispuso una poda de recursos al Ministerio de Salud nacional que conduce Mario Lugones.

Según lo dispuesto por Nación, el ajuste alcanza distintos programas clave del sistema sanitario:

• $25.000 millones menos para el fortalecimiento de los sistemas provinciales de salud.

• $20.000 millones recortados en medicamentos, insumos y tecnología médica.

• $900 millones menos para el programa de Salud Sexual y Procreación Responsable.

• $831 millones de reducción en el presupuesto del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante.

• $800 millones menos destinados a programas de VIH, tuberculosis y hepatitis virales.

• $500 millones menos para vacunas, entre otras partidas.

La decisión se adopta en un contexto sanitario complejo, marcado por baja cobertura de vacunación, aumento de enfermedades infecciosas y una mayor presión sobre el sistema público, producto —según señalan desde el sector— de la pérdida de empleo y el fuerte incremento de las cuotas de medicina prepaga.

Tras conocerse la medida, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cuestionó con dureza la política sanitaria nacional y sostuvo que el ajuste llega “en el peor momento”.

El funcionario provincial aseguró que, mientras crece la demanda en hospitales y centros de salud, el Gobierno nacional opta por reducir recursos destinados a programas esenciales. En ese sentido, remarcó que los recortes afectan directamente fondos para vacunas, medicamentos, prevención de enfermedades transmisibles y fortalecimiento del sistema sanitario federal.

“El sistema público recibe cada vez más personas porque miles dejaron de tener cobertura y las prepagas se volvieron inaccesibles”, planteó el ministro bonaerense.

Además, advirtió que la combinación de caída en las coberturas de vacunación, suba de enfermedades respiratorias y dificultades para acceder a tratamientos genera un escenario de mayor presión sobre guardias y hospitales.

Desde la cartera sanitaria bonaerense sostienen que la reducción presupuestaria profundiza la retirada del Estado nacional del financiamiento sanitario. Según Kreplak, esa decisión explica la falta de vacunas, la saturación de servicios y la reaparición de enfermedades que habían logrado mantenerse bajo control.

El funcionario concluyó que el impacto del ajuste terminará trasladándose directamente a la población, especialmente a quienes dependen exclusivamente del sistema público de salud.