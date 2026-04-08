EL EJECUTIVO SE REUNIÓ CON MIEMBROS DE LA NUEVA COMISIÓN DEL CUF

El intendente Fabián Blastein, recibió junto al secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Martín Boggini, y la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Gimenez, a integrantes de la nueva Comisión Directiva del Centro Universitario Florense (CUF).

La comisión, encabezada por su presidente Enzo Mele, presentó los principales proyectos y líneas de trabajo que la institución prevé desarrollar en esta nueva etapa, en un marco de diálogo constructivo y articulación con el Municipio.

En este sentido, las autoridades municipales destacaron el firme compromiso de la gestión en acompañar y fortalecer a las instituciones de la comunidad, valorando especialmente la trayectoria y el rol fundamental que el Centro Universitario Florense ha sostenido a lo largo del tiempo en la vida educativa, social y cultural de Las Flores.

Asimismo, se reafirmó la voluntad de continuar trabajando de manera conjunta para potenciar oportunidades de formación y desarrollo para la comunidad local.