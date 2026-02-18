EL EJECUTIVO MUNICIPAL DA LIBERTAD DE ACCIÓN FRENTE AL PARO DE MAÑANA

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó esta mañana en conferencia de prensa el paro general para este jueves 19 de febrero, en rechazo al proyecto de reforma laboral que se tratará en la cámara de diputados.

Desde el ejecutivo municipal, posteriormente, se informó y se hace saber a todos los trabajadores, que tienen «plena libertad de acción frente a la jornada de paro anunciada por la CGT».

Comunicado completo:

​La Municipalidad de Las Flores comunica a todos los trabajadores municipales la decisión del Departamento Ejecutivo de garantizar la plena libertad de acción frente a la jornada de paro anunciada por la CGT para el día de mañana.

​Esta medida se fundamenta en el firme respeto del Departamento Ejecutivo hacia los derechos constitucionales de los trabajadores, reconociendo la libertad de cada agente de adherir o no a la medida de fuerza según su propia voluntad y convicción.

​En tal sentido, se informa que:

​No se computará la inasistencia a efectos del descuento del presentismo, asegurando que la decisión personal de cada trabajador no impacte de manera negativa en su economía familiar.

​Se respetará la jornada laboral de aquellos agentes que decidan concurrir a sus puestos de trabajo con normalidad.

​Es fundamental aclarar que, para no desatender las necesidades de nuestra comunidad, los servicios esenciales e indispensables continuarán brindándose.