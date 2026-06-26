El Dr. Mauricio Alejandro reemplazará al director del Hospital de Rauch

El Departamento Ejecutivo de Rauch elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para formalizar la nueva conducción del Sistema de Salud local y establecer un esquema de reemplazo en la Dirección del Hospital Municipal “Gral. Eustoquio Díaz Vélez”.

La iniciativa busca ratificar al Dr. Guillermo Patricio Zappettini como Director del Sistema de Salud y al Lic. Roberto Héctor Gastón Rivero como Subdirector, quienes asumieron sus funciones días pasados. Además, el proyecto propone al Dr. florense Mauricio Alejandro como reemplazante de la Dirección durante las licencias del titular, con el objetivo de garantizar la continuidad de la gestión médica, técnica y administrativa del único efector de salud de ese distrito.

Desde el Ejecutivo de Rauch, destacan la importancia de asegurar la toma de decisiones sanitarias incluso en ausencias transitorias, dada la responsabilidad que concentra la Dirección del hospital.

En los fundamentos del expediente, el Ejecutivo explica que el Hospital Municipal constituye el único efector de salud del distrito y que la Dirección del Sistema de Salud concentra la responsabilidad sobre la fiscalización técnico-sanitaria y la gestión del riesgo clínico.

Si bien la legislación permite que profesionales de distintas disciplinas ocupen cargos de gestión, el Gobierno considera que durante la ausencia del director existen decisiones y actos administrativos que requieren la firma y el criterio de un médico, por tratarse de competencias exclusivas del ejercicio profesional.

Por ese motivo, el proyecto establece que el Dr. Mauricio Alejandro será quien ejerza esas funciones cuando Zappettini se encuentre de licencia.

Dr. Mauricio Alejandro es médico clínico y especialista en terapia intensiva, actualmente se desempeña como coordinador de Terapia, y estuvo durante años en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Zonal General de Las Flores. Además, fue director del Hospital de Las Flores entre 2016 y 2022, período que incluyó la gestión de la pandemia de COVID-19, una de las etapas más complejas para el sistema sanitario argentino.