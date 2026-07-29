EL DOMINGO 16 DE AGOSTO SE CELEBRARÁ EL “DÍA DE LA NIÑEZ” EN EL TEATRO ESPAÑOL

La sala del Teatro Español de nuestra ciudad, el próximo domingo 16 de agosto será anfitriona de la celebración por el Día de la Niñez con una propuesta para toda la familia, organizada por la Secretaría de Educación y Cultura y la Secretaría de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Promoción Comunitaria.

La jornada se llevará a cabo a partir de las 18 horas con el Show de teatro y circo “Bola, dame bola” de Mr. Klo y posteriormente el Espectáculo “Somos canción” de los Gingos. Además, habrá torta y chocolatada para compartir.

Es importante destacar que el festejo programado por las antes mencionadas áreas de la Municipalidad de Las Flores, será con entrada gratuita.

Los boletos para poder presenciar el espectáculo infantil ya pueden retirarse en el Teatro Español (un adulto cada dos niños o más) hasta agotar la capacidad de 500 personas.