El CUF y el servicio de hemoterapia organizan dos jornadas de donación de sangre

Este jueves 23 y viernes 24 de julio el Centro Universitario Florense junto con el Servicio de Hemoterapia de nuestra ciudad organizaron dos jornadas de donación de sangre.

Esta colecta sanguinea se realizará en el pasaje Padre Luis Kees de la terminal de ómnibus, el jueves desde las 10 y hasta las 14 hs y el viernes de 8 a 14 hs. donde integrantes del CUF brindarán el desayuno a quienes se acerquen a donar.

Esta iniciativa se hace todos los años, en conjunto el CUF con el Hospital Zonal de Las Flores con el fin de concientizar y promover la donación de sangre en nuestra ciudad. Recordamos que los integrantes del centro universitario periódicamente donan y reciben donaciones de sangre en el centro de hemoterapia de la ciudad de La Plata, desde donde se proveen dadores a pacientes florenses que así lo requieran.