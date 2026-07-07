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    El CUF solicita colaboración para pagar elevadas facturas de luz

    El Centro Universitario Florense solicita la ayuda de toda la comunidad para poder afrontar el pago de facturas de electricidad de su casa de calle 12  y 59 -La Plata-.

    En los últimos meses, según expresaron los becados a través de las redes de la institución, han recibido facturas por $1.000.000, montos que se hacen muy difíciles de pagar entre los chicos de dicha sede.

    Por este motivo, se hace este pedido de ayuda a quienes puedan colaborar aportando su granito de arena para poder reunir esas sumas de dinero.

    Sí mismo, los integrantes del CUF organizaron una rifa a un valor de $2.000 con los siguientes premios:

    1er premio: Canasta Familiar

    2do premio: Picada para dos personas

    3er premio: Mate de acero con bombilla

    El alias es: cuf.casa12( Brisa Luján)

    La institución agradece toda colaboración y remarca la importancia de poder mantener al dia y en condiciones las casas que el CUF tiene en la ciudad de La Plata, porque es allí donde los becados mediante el estudio, buscan un futuro mejor.

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