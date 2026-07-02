EL CORO POLIFÓNICO DE LAS FLORES OFRECERÁ UN CONCIERTO EN EL TEMPLO PARROQUIAL

El próximo domingo 12, a las 19:45 horas, el Coro Polifónico de Las Flores realizará en el Templo Parroquial un concierto dedicado a la música sacra, con un repertorio variado de compositores de distintas épocas y estilos.

El programa incluye obras de Athos Palma, John Rutter, Antonio Vivaldi, William Boyce, Camille Saint-Saëns y del Archivo Musical de Chiquitos, entre ellas Gloria, Salve Regina, Observa el mundo, Alma Redentoris Mater, Ave María, Aleluya y Tollite hostias.

La propuesta contará con la participación de la agrupación coral bajo la dirección de Miguel Ángel Polito y también de Matías Málaga en órgano.

De esta manera, el Coro Polifónico de Las Flores de la Dirección Municipal de Cultura sigue llevando adelante una intensa actividad artística y cultural, acercando al público obras de gran valor musical y espiritual.

Será una muy buena oportunidad para disfrutar de un concierto de gran nivel interpretativo, en un espacio especialmente adecuado para este tipo de música. La entrada será libre y gratuita.