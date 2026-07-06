EL CAMIÓN LARTI INNOVA LLEGÓ A LA ESCUELA AGROPECUARIA DE LAS FLORES

La Escuela de Educación Agropecuaria N° 1 de Las Flores recibió la visita del camión «Larti Innova», una innovadora propuesta educativa itinerante que acerca a estudiantes y docentes las nuevas tecnologías, los desafíos y las oportunidades que ofrece el sector agropecuario.

La llegada de esta iniciativa al distrito fue acompañada por la Secretaría de Educación y Cultura y la Dirección de Desarrollo Agropecuario de la Municipalidad de Las Flores, reafirmando el compromiso con la generación de oportunidades de aprendizaje que fortalecen el vínculo entre la educación, la innovación y el desarrollo productivo.

El despliegue de la actividad contó con un recorrido interactivo y lúdico dentro del camión, donde los estudiantes tienen la oportunidad de conocer más sobre la cadena agroindustrial.

A través de esta experiencia, se busca que los alumnos resignifiquen su percepción del agro descubriendo cómo herramientas como la biotecnología, la inteligencia artificial y la automatización transforman el sector.