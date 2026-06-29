Eduardo D’Agostino: «Queremos que el automovilismo vuelva a darle vida a Las Flores»

El integrante de Las Flores Automóvil Club, Eduardo César D’Agostino, destacó el trabajo que viene realizando la institución para recuperar el predio del autódromo y avanzar hacia el regreso de la actividad automovilística en la ciudad.

D’Agostino reconoció que hoy se ven pocos jóvenes involucrados en el automovilismo local, «Vemos mucha gente grande trabajando en las categorías, como ocurre en la Limitada Belgranense, pero falta que se sume la juventud», expresó.

D´Agostino explicó que después de dos años y medio de inactividad, se está trabajando en el circuito 2. “Estamos trabajando a full, esa parte estaba muy fea. Se destruyó mucho por el tiempo que estuvo parado», señaló. Desde febrero y marzo, un importante grupo de colaboradores comenzó a trabajar de manera desinteresada para recuperar ese predio. «Mucha gente cortó el pasto, trajo máquinas y colabora con el tiempo que tiene. Eso nos motiva a seguir adelante», afirmó.

Actualmente continúan las tareas de movimientos de tierra, compactación del piso, riego y trabajos con camiones, tractores y distintas maquinarias. «No queremos hacer una prueba asi nomás. Queremos que todo esté al menos, entre un 70 u 80 por ciento terminado. Creemos que esta semana ya vamos a definir el circuito», indicó.

Otro desafío pasa por mejorar la infraestructura de los boxes. «Tenemos un lugar detrás del parque que sirve. Hay que tener comodidad, electricidad, baños y agua. Tenemos que ponernos firmes y tener todo en condiciones», explicó. «Hoy –agregó- el único circuito en condiciones de la zona es el de General Belgrano».

En cuanto al financiamiento, contó que el se reunieron recursos mediante la venta de un tractor viejo y continúan gracias al aporte de vecinos y fondos propios. «Nos prestaron un acoplado y mucha gente colabora con lo que puede y con el tiempo que tiene», destacó.

Sin embargo, expresó que el principal objetivo es recuperar la personería jurídica, que la institución perdió alrededor de 2016. «Es un trámite costoso, pero es el primer paso. Hasta que no esté todo legalmente en regla no se puede organizar una carrera», explicó. También señaló que ahora la cantidad mínima de integrantes para conformar una comisión son 9 personas. «Antes hacían falta 18 personas. Lo importante es tener la pasión para acompañar a la comisión y lograr que vuelvan las carreras», sostuvo.

Finalmente, D’Agostino aseguró que el objetivo va más allá de lo deportivo porque un fin de semana de esta actividad genera un importante movimiento económico en varios rubros, hospedaje, comercios, etc. «Siempre el Automóvil Club le dio vida Las Flores, y hoy queremos devolverle esa vida. En un predio más chico buscamos generar movimiento para la ciudad. Hay muchas categorías zonales que se pueden traer y el automovilismo tiene que volver a ser un motor para la economía local. Eso se ve cuando uno va a otras ciudades, se nota el movimiento que generan las carreras», concluyó.