EDICIÓN 2026 DEL CONCURSO LITERARIO LOCAL “HUGO MARIO IANIVELLI”

Este viernes 24 de abril, a las 18.30 horas, en la Biblioteca Municipal Pablo Minellono (Av. General Paz y Alem, subsuelo) tendrá lugar el acto de presentación del Concurso Literario Local de Cuento y Poesía Hugo Mario Ianivelli, que este año celebra su edición número 51.

La ceremonia se realizará, como siempre, en el marco de la Semana de la Lengua Española; y, a su vez, en virtud de la cercanía con el aniversario de nacimiento de Alejandra Pizarnik, se inaugurará una exposición alusiva a la poeta.