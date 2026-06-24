Dr. Pedro Fernández: “El hospital opera al 100% de su capacidad”

El Dr. Pedro Fernández, director ejecutivo del hospital, se refirió esta mañana en Play Radios, al estado sanitario actual con al anticipado aumento de casos de gripe y otras afecciones respiratorias, situación que comenzó a manifestarse con fuerza desde el mes de mayo, adelantándose respecto de otros años.

“Todos los años, es más o menos lo mismo, pero este año se adelantó y arranco muy fuerte ya desde mayo», señaló el director, explicando que actualmente se cruzan cuadros de gripe, neumopatías, Covid (este último en menor grado y fuerza) y resfriados comunes, pero que ante la duda se realiza el hisopado y se hace el chequeo.

“Tomamos como parámetro la edad del paciente, estamos más alerta a lo pediátrico y a la tercera edad, que si bien tienen prioridad para la vacuna antigripal hay que estar más atentos ante determinados síntomas”, explicó. Entre ellos: fiebre prolongada de 38° o más, que no desciende con un antitérmico y persiste con otros síntomas gripales, como dolor de cuerpo…. Además, siempre se recomienda el uso de barbijo para evitar contagios y la proliferación de los virus.

Ante estos casos de afecciones virales provenientes de esta época invernal, el Dr. Fernández manifestó que el Hospital se encuentra al 100 por 100 de operatividad. “Las camas tienen entre 90 y 100% de ocupación. La saturación está al borde en todos los hospitales de la pcia, y acá somos el único efector de salud, no contamos con algún privado así que estamos al 100%”, reiteró.

Para evitar situaciones más complejas, el director del hospital nos dejó algunas recomendaciones para tener en cuenta, frenar la circulación viral y proteger tanto a pacientes como al personal trabajador de salud: