Dr. Fernando Redolatti: “Hoy la situación no permite que yo pueda seguir con PAMI”

El PAMI atraviesa un escenario de creciente complejidad marcado por dificultades en el acceso a medicamentos, demoras en atención en muchos casos y conflictos con médicos y clínicas por los pagos.

Con más de 6 millones de afiliados en todo el país, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) es la obra social considerada la más grande de Latinoámerica, pero desde que asumió la administración Javier Milei, viene sufriendo un deterioro importante, con recortes de fondos que son destinados a la salud.

En nuestra ciudad, la situación es igual que en cualquier otro distrito del país, médicos que renuncian a la prestación y afiliados que se ven perjudicados al no poder recibir atención, demoras en las recetas o directamente no poder hacerlas.

En un mail enviado hace unos 30 días, PAMI notificó a sus prestadores y médicos de cabecera un cambio en los pagos que reciben por el servicio. Con la resolución 1107/2026 (publicada en abril de 2026), el nuevo esquema de pago es fijo por paciente (2100 pesos mensuales), en lugar de pagar por prestación individual como era anteriormente.

En Play Radios dialogamos con el Dr. Fernando Redolatti, médico de cabecera de PAMI hasta hace unos días que presentó la renuncia. El profesional explicó las razones por las cuales dejó oficialmente de ser prestador de la entidad expresando que “cuando uno invierte y apuesta, tiene que afrontar gastos y si bien nunca fuimos bien pagos los médicos de PAMI, ahora menos. Es difícil porque conocemos a nuestros pacientes y estamos acá, no podemos decir que no atendemos, por eso renuncie”.

Además, el Dr. Contó que varios profesionales elevaron una carta a la UGL en Las Flores, pidiendo alguna explicación sobre estos cambios, de la cual además de no tener respuesta, tampoco recibieron notificación oficial de haberla recepcionado.

“No hay respuestas, lamentablemente el sistema de salud pública no funciona bien. La gente que no atiendo acá, después sabemos todos que la vamos a ver en el hospital, que ya está saturado de pacientes”, comentó. “Hoy la situación no permite que yo pueda seguir con PAMI, de la forma que yo trabajo”, agregó. “Esto es un trabajo en negro, legal pero en negro, no tenés aportes, vacaciones, nada, asumimos un compromiso y no tenemos respuesta”, señaló.

Según información que pudo obtener este medio, otros médicos de cabecera de PAMI tomarían la misma decisión que Redolatti. Esta situación implicaría el necesario traslado de los pacientes a otros profesionales – que tienen un número limitado para poder atender- con el inconveniente que esto ocasionaría, días sin cobertura y complicaciones en la atención, en suma el impacto directo en la salud y calidad de vida de muchos adultos mayores.