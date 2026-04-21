DONACIÓN DE EQUIPAMIENTO OFTALMOLÓGICO AL HOSPITAL REALIZADA POR LA FUNDACIÓN DE CLUBES DE LEONES

Mediante la firma de un acta, se formalizó la donación del equipamiento oftalmológico que oportunamente entregó la Fundación Internacional de Clubes de Leones para nuestro distrito.

En este marco, el intendente Fabián Blanstein recibió al pasado Gobernador León Manuel Caro, quien es director del Proyecto Media Luna Oftalmológica y quien estuvo en representación de la mencionada Fundación. Compartieron además el encuentro Pablo Mastropiero, también referente de Media Luna Oftalmológica y Luis Saupurein, secretario del Club de Leones Las Flores.

Los equipos – entre los que hay: lámparas, tonometro, lupa, oftalmoscopio, microscopios, camillas, banquetas y demás elementos propios de esta disciplina – fueron entregado en comodatos entre los años 2015 y 2020 y a partir de esta formalización, se concreta la donación definitiva.

Vale destacar que este equipamiento fue destinado al Hospital Zonal General de Las Flores para el fortalecimiento del sistema de salud local y a la mejora en la atención oftalmológica de la comunidad.