DOMINGO 5: CORTE PROGRAMADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa a sus asociados que el día domingo 5 de julio de 2026, en el horario de 07:30 a 12:00 hs, se realizará un corte programado de energía eléctrica que afectará, de manera estimada, las siguientes zonas:

* Alvear entre 25 de Mayo y Av. Carmen (mano par).

* Azul entre 25 de Mayo y Belgrano.

* Caseros entre Santamarina y Avellaneda.

* Caseros entre 25 de Mayo y Alsina.

* Sordeaux entre Santamarina y Pte. Perón.

* Alte. Brown entre Avellaneda y Pte. Perón.

* 9 de Julio entre 25 de Mayo y Pte. Perón.

* Cisneros entre Caseros y Alte. Brown.

* Avellaneda entre Caseros y Sordeaux.

* Moreno entre Sordeaux y Alte. Brown.

* Alem entre Sordeaux y Alte. Brown.

* 25 de Mayo entre Sordeaux y 9 de Julio.

* San Martín entre Alvear y Rivadavia.

* Av. Carmen entre Alvear y 9 de Julio.

* Alsina entre Azul y Rivadavia.

* Belgrano entre Sordeaux y 9 de Julio.

* Pte. Perón entre Alte. Brown y 9 de Julio.

La interrupción del servicio permitirá realizar tareas de mantenimiento en líneas de Media Tensión y centros de transformación, con el objetivo de fortalecer la confiabilidad y calidad del suministro eléctrico.

Las zonas detalladas son estimativas. Por tal motivo, quienes necesiten confirmar si su suministro será alcanzado por el corte podrán comunicarse con el Sector Redes al (2244) 442063 o acercarse personalmente a Av. Carmen y Pellegrini.

Las tareas serán suspendidas en caso de lluvia.

Agradecemos la comprensión de nuestros asociados y pedimos disculpas por las molestias que esta interrupción programada pudiera ocasionar.

Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda.

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