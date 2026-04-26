Dolor de cabeza para Milei, otro funcionario denunciado

FUENTE: La Nación

El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, pidió la indagatoria del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, antes AFIP), Andrés Vázquez, tras concluir que le ocultó a la Oficina Anticorrupción (OA) y al organismo fiscal que él mismo lidera que es el dueño y beneficiario final de tres propiedades que valen más de US$ 2,1 millones en Estados Unidos.

El fiscal Rodríguez consideró que Vázquez debe ser indagado -y procesado- por el delito de omisión maliciosa de consignar datos en la declaración jurada patrimonial, una figura que prevé hasta 2 años de prisión y la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos, y le requirió al fiscal federal Guillermo Marijuán que amplíe la investigación a los presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

“Sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial”, afirmó el titular de la PIA, “por cuanto maliciosamente obvió insertar el real vinculo que tenía con las sociedades que registran bienes en el exterior, inmuebles que él y su familia usufructúan”.

El pedido de indagatoria contra Vázquez deberá ser resuelto por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y se suma así a otras investigaciones judiciales en desarrollo sobre funcionarios del Gobierno en los tribunales de Comodoro Py. Tienen como imputados al presidente Javier Milei y su hermana Karina en el “caso $LIBRA”, al actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al otrora abogado personal del jefe de Estado, Diego Spagnuolo, por el presunto pago de sobornos y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), o a las autoridades del Banco Nación por la entrega de créditos hipotecarios a funcionarios.