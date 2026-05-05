DOBLE JORNADA EN LA CANCHA MUNICIPAL CON LA PRESENTACIÓN DE LA TIRA FEMENINA DE LAS FLORES HOCKEY

Equipos de Las Flores Hockey, a cargo de Agustina Benavidez, Agustina Guerendiain, Agustín Siraco y Daniel Arce, fueron locales en la cancha del Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, en el marco del certamen que organiza la Liga Azuleña de Hockey.

El sábado 2 de mayo, la jornada se inició con un amistoso interno entre las categorías Sub 10 y Sub 12 juntas, para luego continuar con la segunda fecha de inferiores, donde el conjunto Sub 14 de las dueñas de casa enfrentaron al Club Remo de Azul.

El desarrollo del juego fue muy parejo, de ida y vuelta, aprovechando las visitantes las situaciones generadas y de esta manera se impusieron 3 a 0. De todas maneras, nuestras representantes dejaron sensaciones positivas, teniendo en cuenta que el elenco se formó este año.

Por otro lado, la Sub 17 perdió 5 a 1 con Unión Azuleña, siendo el córner corto una herramienta fundamental, ya que las rivales convirtieron 4 goles por ese medio. El descuento llegó por intermedio de Lucía Gargoloff.

El domingo 3, en tanto, la actividad continuó con el debut de las Mayores frente a Azul Rugby.

La presentación en la tira de Damas “B” fue de menos a más, con un comienzo de ataque por ataque de ambos lados, donde Azul Rugby convirtió 2 goles en los primeros dos cuartos y en el tercer período, mediante un córner corto, las visitantes pusieron el 3 a 0. Después fue superioridad florense, consiguiendo achicar la diferencia por intermedio de Brisa Guidini, luego de una muy buena ejecución de un córner corto

Finalizando el último cuarto llegó el segundo gol, nuevamente por la vía de un córner corto, en esta ocasión con conversión de Magalí D’Agosto, finalizando el encuentro 3 a 2 en favor de las azuleñas.

A continuación del partido de Mayores, se disputó un amistoso entre la Intermedia y el equipo de Mamis, planteles de Las Flores Hockey que continúan su formación para lograr competir en un futuro.

Debemos consignar que esta jornada fue muy significativa, ya que se presentó por primera vez toda la tira femenina de Las Flores Hockey en competencia con Sub 14, Sub 17 y Primera, sumando los amistosos de Sub 12, Intermedia y Mamis. La actividad fue presenciada por el secretario de Deportes, Favio Folini y el director del área, Pedro Cantet.