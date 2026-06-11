Diversas actividades de la Dirección de Políticas de Género

PARTICIPACIÓN EN EL V CONGRESO DE POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD

La Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia participó del V Congreso de Políticas para la Igualdad, realizado en la ciudad de La Plata, un espacio de encuentro, intercambio y reflexión entre equipos de trabajo, organismos e instituciones comprometidas con la construcción de políticas públicas con perspectiva de género y derechos humanos.

En esta oportunidad, el equipo presentó la experiencia desarrollada en nuestra ciudad a través de los talleres de prevención de las violencias en los vínculos adolescentes, llevados adelante en diferentes establecimientos educativos.

La exposición permitió compartir las estrategias implementadas, los desafíos encontrados y las herramientas construidas junto a las y los jóvenes para promover vínculos saludables, basados en el respeto, la igualdad y el buen trato.

La participación en este tipo de instancias de formación e intercambio fortalece el trabajo cotidiano de la Dirección y reafirma el compromiso de continuar impulsando acciones de prevención y promoción de derechos, especialmente con adolescentes y jóvenes, entendiendo que la construcción de una sociedad libre de violencias requiere del compromiso y la participación de toda la comunidad.

JORNADA DE REFLEXIÓN Y CONSTRUCCIÓN COLECTIVA EN EL PROGRAMA FINES

En el marco del 3 de junio, fecha en la que se conmemora el movimiento Ni Una Menos, la Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia llevó adelante una actividad junto a estudiantes del Programa FINES, con el objetivo de promover herramientas comunitarias para el acompañamiento ante situaciones de violencia por motivos de género.

A través de una propuesta lúdica y participativa, las y los asistentes construyeron de manera conjunta una «ruta de acompañamiento», identificando recursos, instituciones y personas de confianza a las que recurrir frente a estas situaciones.

El espacio también permitió reflexionar sobre la importancia de involucrarnos activamente en el cuidado de quienes nos rodean, reconociendo que cada persona puede convertirse en un agente de escucha, orientación y acompañamiento.

Estas instancias de encuentro y diálogo fortalecen las redes comunitarias y contribuyen a construir entornos más sensibles, solidarios y comprometidos con la prevención de las violencias y la promoción de vínculos basados en el respeto y la igualdad.