DIPLOMATURA EN PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS: INSCRIPCIÓN ABIERTA HASTA EL 7 DE AGOSTO

La Secretaría de Educación y Cultura informa que se encuentra abierta la inscripción a la cursada durante el segundo cuatrimestre de la Diplomatura en Iniciación a la Programación y Análisis de Datos.

La inscripción podrá realizarse hasta el 7 de agosto de 2026 a través del siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHflAeVHrYBybl2o_838k3uG-Ob28Y-MIT25cwV-QkVZGQhg/viewform

El reinicio de clases será el sábado 8 de agosto. La cursada se desarrollará los sábados desde las 9 horas, con modalidad semipresencial, en el Centro Universitario, ubicado en Av. General Paz y Alem, 1.er piso.

La diplomatura tiene una duración total de dos cuatrimestres. Quienes se incorporen podrán acceder al material de las clases ya dictadas para ponerse al día. El único requisito es haber finalizado el nivel secundario o estar cursando sus últimos años.

La confirmación del cupo se enviará por correo electrónico.

Consultas: por mail a educacion@lasflores.gob.ar o por WhatsApp al número 2244 46-4216