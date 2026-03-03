Diego Aranda, pte. Club Ferro: “Este año se arrancó fuerte, con logros y muchas gestiones»

El club Ferrocarril Roca de Las Flores trabaja incansablemente en pos de seguir creciendo tanto en lo edilicio como en lo deportivo llevando el nombre de la institución siempre un poco más allá. Diego Aranda, presidente del club, contó los proyectos en los que están trabajando y las gestiones que se realizan para posicionar a todas las categorías de jugadores en el mejor lugar.

Aranda destacó primeramente el trabajo conjunto de la comisión, el tirar todos para el mismo lado para lograr los objetivos que se proponen. Además, el conjugarse la experiencia de los más grandes con la juventud que se va sumando, “nos permiten crecer, los “viejos” nos aguantan las locuras de los jóvenes, eso es lo bueno del club”, comentó el presidente.

“Este año se arrancó fuerte”, señala Diego, y es que no solo desde enero las categorías están entrenando para el torneo local sino que el equipo femenino anduvo muy bien, tambien con la participación en la Copa Tino Costa los chicos de la categoría 2012 fueron campeones. Por otra parte, hace unos días un equipo categoría 2016 jugó un amistoso con River en lo que será la participación en la superliga de Buenos Aires. “Estamos cerrando participación de categorías 2015, 2016 y 2017, juegan clubes como Deportivo Español, Banfield, Comunicaciones, Platense, Huracán, Armenio».

Es una gestión del club Ferro con la idea de darle una vidriera a los chicos, armar como una selección y que no dejen de jugar en su club”, señaló Aranda.

En cuanto a la primera división, el dirigente adelantó que se jugará el pre-federal y el torneo local. “La primera masculina de la mano de Juan Cruz Candina, que tomó las riendas este año, tiene que ser competitiva siempre y ya está marcando su senda. Tenemos un cuerpo técnico numeroso que lo acompaña, se hace una movida linda para darle lo mejor a nuestros jugadores”, destacó. En este plantel este año – además- volvieron varios jugadores que son históricos del club, como Emanuel Tus, Facu Díaz y Sergio Cenzano.

Entre los trabajos pendientes está el riego de la cancha, “necesita un mantenimiento y esto es inversión y ahora esta difícil, pero es un tema a resolver”, expresó.

Muchas actividades, proyectos, ideas que se van concretando gracias al trabajo de los dirigentes, las familias que acompañan cada iniciativa, y a la comunidad que apoya con la compra de la rifa y en los eventos donde se instala alguna cantina por ejemplo.

Todo suma y engrandece al club como la participación este fin de semana del encuentro de dirigentes en la ciudad de Córdoba. El presidente de la institución acompañado por dos integrantes, estarán presentes en el “3° encuentro de dirigentes del Consejo Federal de Futbol Argentino” que se llevará a cabo en el Estadio del Instituto Atlético Central Córdoba el próximo sábado 7.