DÍAS Y HORARIOS DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS HÚMEDOS Y SECOS

Se recuerda a la comunidad los días y horarios de la Recolección de Residuos Domiciliarios (Húmedos) y de Residuos Reciclables (Secos).

Los residuos húmedos son: restos de alimentos contaminados, papel higiénico, servilletas usadas, papeles metalizados sucios, pañales, residuos de barrido, etcétera.

La recolección se realiza a partir de las 19 horas, según el siguiente cronograma:

– Lunes, miércoles y viernes en calles paralelas a Av. Rivadavia

– Martes, jueves y domingo en calles paralelas a Av. San Martín

Los residuos secos son: cartón seco, plástico, papel seco, metal, vidrio.

Se recolectan de 14 a 19 horas, de acuerdo al siguiente recorrido:

– Lunes y miércoles en calles paralelas a Av. San Martín

– Martes y jueves en calles paralelas a Av. Rivadavia

Es importante tener en cuenta:

– Realizar una correcta separación en origen de estos residuos según corresponda su clasificación

– Sacar los residuos solo en los días y horarios establecidos, para evitar así roturas de las bolsas y suciedad en las calles o veredas.

– Al momento de sacar los residuos, es fundamental acondicionar correctamente los materiales cortantes como vidrios, metales, etcétera. Se pueden envolver en papel grueso o cartón antes de descartarlos. Esto evitará que se produzcan accidentes o lastimaduras en los recolectores durante su labor.

Se solicita a la población responsabilidad y compromiso en el cumplimiento de estas disposiciones, ya que se trata de una tarea compartida que requiere de la participación de toda la sociedad y resulta fundamental para mantener una ciudad más limpia y ordenada.