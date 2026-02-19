Dia de Paro General: ¿qué pasa en Las Flores?

Luego del anuncio de un paro general sin movilizacion, por parte de la cúpula de la CGT, varios sindicatos decidieron marchar al Congreso y tomaron distancia de la postura de la central obrera: “No podemos quedarnos en la casa” aseguran.

Las dos CTA y varios gremios disidentes decidieron diferenciarse de la CGT y marchan este jueves al Congreso cuando Diputados trate el proyecto de reforma laboral que ya tiene media sanción en el Senado.

En Las Flores los anuncios llegaron por parte de algunos sindicatos, como La Bancaria que propuso adherir al paro sin concurrencia a los lugares de trabajo en todo el pais. (ver comunicado al pie).

Por otra parte, la Cooperativa de Electricidad informó ayer que hoy no tendrá atención al público en ninguna de sus oficinas, garantizando solo guardias mínimas. (Ver comunicado al pie)

Asi mismo desde el ejecutivo local tambien emitió un comunicado informando que los trabajadores tienen libertad de acción frente a la medida anunciada para la jornada de hoy. (ver informe completo aqui).

Los docentes en gran medida adhirieron y hoy no se dictan clases en universidades ni hay actividad en escuelas (es el caso de nuestra ciudad).

Cuales son los sindicatos que confirmaron el paro activo con movilización a la Plaza de los Dos Congresos:

Entre ellos, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación de Aceiteros, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), La Fraternidad, CTERA, Luz y Fuerza, AOMA y CONADU, todos ellos integrantes del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU).

También marcharán los gremios de Telefónicos, No Docentes universitarios y Judiciales – adhiere la Asociación Judicial Bonaerense- entre otros.

Como parte de un paro por 48 horas que dio inicio este miércoles el Sindicato de Conductores Navales (SICONARA), también se movilizará mañana jueves.

Por su parte, el denominado “Sindicalismo Combativo” formará parte de las protestas que la Izquierda tiene previstas para el jueves desde las 12:00 frente al Congreso.

Entre ellos aparecen el SUTNA – Neumáticos- los gremios docentes AGD UBA, Ademys y la agrupación Suteba Multicolor, la Unión Ferroviaria de Oeste, movimientos piqueteros y agrupaciones de jubilados.