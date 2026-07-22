Desplumadas vuelve a Las Flores con una producción espectacular y la participación de Gladys Florimonte

El espectáculo de primer nivel vuelve a nuestra ciudad, con todo el brillo y el humor. Desplumadas regresa al escenario local con una puesta totalmente renovada y un gran elenco.

“No tenemos dudas: va a ser un éxito. Volvemos a una ciudad donde siempre nos han recibido de la mejor manera, y eso nos llena de alegría y entusiasmo”, expresó Daniel Trinelli, productor y coordinador general, de visita en nuestros estudios.

El sábado 22 de agosto a las 22 hs. el teatro Español será el escenario de este show de revista que se caracteriza por el humor, acompañado por una puesta en escena espectacular, con importantes cambios de vestuario, bailarines, sonido renovado y este año con la incorporación del mago Rafer y la capocómica Gladys Florimonte. “Es un verdadero placer trabajar junto a una artista de su trayectoria”, expresó el productor sobre la actriz.

“Detrás de este espectáculo hay un trabajo serio, responsable y hecho con muchísimo compromiso. Arriba y abajo del escenario damos todo: en lo artístico, en la producción, en las luces, el sonido, la música y un vestuario realmente deslumbrante”, adelantó. “Además -agregó- estrenamos una nueva puesta técnica y sumamos al talentoso Mago Rafer, que sorprenderá al público con toda su magia”.

Con un equipo de 20 personas, Desplumadas se ha posicionado ya como un espectáculo en constante crecimiento. Más de 25 ciudades recorridas durante los últimos cuatro años. “Hoy es muy difícil encontrar una producción, ya sea independiente o comercial, de esta magnitud saliendo de gira, y por eso queremos que el público de Las Flores la aproveche”, señaló Trinelli.

La venta de entradas ya está disponible en la boletería del Teatro, de 8:00 a 12:00 horas, o comunicándose con Diego Arnaiz al 429749. El valor de preventa es $30.000 y en puerta el día del espectáculo saldrá $35.000. Serán dos horas y media de risas, música, baile, magia y un despliegue artístico de primer nivel. Un show para olvidarse de todo y disfrutar.

“¡No se lo pierdan! Los esperamos para disfrutar de una noche única, con una superproducción hecha con pasión, talento y mucho humor”, concluyó.