DESDE LA PRÓXIMA SEMANA LOS BANCOS ABRIRÁN SUS PUERTAS EN HORARIO DE INVIERNO

Como se viene realizado hace unos años, al cambiar la temporada,, los bancos con sede en varios municipios de la provincia de Buenos Aires se preparan para volver a su horario de atención habitual. Por ello, tras el fin de semana largo, abrirán sus puertas de 10 a 15 hs.

Hasta ahora, y desde el 1 de diciembre, las entidades bancarias vienen trabajando con el horario de verano, que es de 8 a 13 horas. Esto suele hacerse cada año en los meses de calor.

El retorno al horario habitual no será inmediato porque el calendario incluye dos jornadas sin actividad bancaria. El 23 de marzo fue declarado día no laborable, mientras que el 24 se conmemora el feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Por ese motivo, las entidades financieras recién retomarán la atención con su horario habitual a partir del 25 de marzo.

En Las Flores, debido al feriado local por el aniversario de la ciudad, el nuevo horario regirá desde el jueves 26.

De esta manera, desde esa fecha las sucursales volverán a abrir sus puertas de 10 a 15, el horario que continuará durante el resto del año para la atención al público en los bancos de la provincia.