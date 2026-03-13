Descubrimiento de una placa conmemorativa en el Hospital de Las Flores, a 50 años del golpe de estado

Por iniciativa del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en la conmemoración del 50° aniversario del golpe de Estado cívico-militar de 1976 en nuestro país, se declaró «el año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia». En este marco se programaron distintos actos en todos los hospitales públicos provinciales con actividades que incluyen intervenciones con pañuelos, descubrimiento de placas de memoria de trabajadores desaparecidos, muestras fotográficas y mesas de diálogo.

En Las Flores, se realizó un encuentro en el SUM del hospital –por calle Carramasa- y posteriormente se descubrió una placa en el jardín de la memoria, ubicado en un patio interno del nosocomio entre las salas de clínica médica y terapia.

Precedido por el Director del Hospital de Las Flores, Dr. Pedro Fernández, se recordaron estos 50 años de aquel 24 de marzo de 1976, y el trabajo de la salud pública en colaboración con las instituciones que trabajan por la memoria, la verdad y la justicia. “Esta jornada parte de la iniciativa del gobernador Kicillof que por decreto instauró ete año 2026 como el año de la memoria, la verdad y la justicia. Con este compromiso se generó la iniciativa del despliegue de la bandera de los desaparecidos, y el descubrimiento de una placa. Nuestra historia no es solamente hacer el ejercicio para recordar el pasado sino que es una forma activa de hacer el presente y trabajar para seguir reafirmando el nunca más”, expresó Fernandez, Posteriormente se dejo a micrófono abierto para quienes desearan decir algunas palabras.

Uno de los oradores fue Rodrigo Miguel, representante de la subsecretaria de derechos humanos de la provincia, quien, además de agradecer el poder desde una institución de salud tomarse el tiempo para recordar estos hechos. Señaló, además, algunas de las acciones iniciadas desde el Ministerio de Salud y la secretaria de Derechos humanos quienes, “firmaron un acuerdo que indica que todos los hospitales públicos son receptores de muestras de sangre para familiares que buscan a sus desaparecidos, y esas muestras se pueden acercar al Equipo Argentino de Antropología Forense para el reconocimiento de centenares de cuerpos que todavía no tienen su identidad”, dijo.

Luego, se hizo el descubrimiento de la placa a los 50 años de la última dictadura cívico militar en el patio de la memoria.

Acompañaron este acto, la directora asociada del hospital, Dra, Fernanda Morillas, trabajadores del lugar, representantes de la agrupación de familiares y amigos de víctimas de terrorismo de estado de Las Flores, de la mano de Gladys D´Alesandro, Rodrigo Miguel de la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, concejales, autoridades municipales, integrantes de centros de promoción comunitaria.

Este fue el inicio de las diversas actividades que se desarrollarán hasta el 24 de marzo –día del acto central-. En la próxima semana continúan con este cronograma.