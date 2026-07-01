DEPORTISTAS FLORENSES CONTINÚAN IMPLEMENTANDO LA NEUROCIENCIA

El neurocoach José Ribas, responsable del Gabinete de Neurociencia que funciona en la ex fábrica Cattorini, desarrolló otro intenso entrenamiento cognitivo con varios deportistas florenses de proyección.

Este sistema está orientado a optimizar la toma de decisiones, reduciendo el margen de error y haciendo hincapié en el fortalecimiento de las capacidades físicas y mentales en cada etapa de formación.

De esta manera, se incorporan nuevas herramientas para que los protagonistas tomen determinaciones acertadas, trabajando con conos de diferentes figuras y colores, con letras, números, lonas con distintos estímulos, que pueden ser figuras geométricas grandes o chicos y hasta luces led o tablets con estimulación cognitiva.

Debemos consignar que el intendente Fabián Blanstein, junto a otras autoridades, estuvo acompañando a Ribas y presenciando las actividades llevadas a cabo por: Carola Siri, Paz Dorronsoro, Juana Cantet, Mía Mercere y Miguelina Pellejero (patinadoras del Club Juventud Deportiva); Francisca Abrego (Canotaje); Celina Echeto y Clara Coronel (Vóley); y Simón Rivarola y Nehuén Giacoia Puente (Padel).}