Deportes: representaciones florenses en ajedrez y voley

AJEDREZ: VICTORIAS DE ELSON CALZADA Y LUCAS LERRA EN LA APERTURA DEL TORNEO CUENCA DEL SALADO

Elson Calzada y Lucas Lerra se impusieron en la primera etapa del Torneo de Ajedrez Cuenca del Salado, exclusiva para las categorías Sub 10 y Sub 12, respectivamente, que se llevó a cabo el sábado 25 de abril en el Centro de Jubilados de General Belgrano.

Los demás integrantes de la Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Mario Orlando, lograron los siguientes puestos: Beltrán Di Salvo fue segundo en Sub 10, mientras que Santino Dierickx resultó octavo en Sub 12 y Mariano Ribas se ubicó tercero en Sub 14. Por otro lado, en Sub 16: 4°) Simón Arce y 7°) Tomás Aguirre; y en Libres: 2°) José María Repetto y 3°) Mario Orlando.

La segunda fecha tendrá lugar en el mes de mayo en San Miguel del Monte.

LAS FLORES VÓLEY SE PRESENTÓ EN RANCHOS Y EL PRÓXIMO SÁBADO RECIBE A BELGRANO

Elencos de Las Flores Vóley, en esta oportunidad a cargo del profesor Emiliano Paz, enfrentaron en calidad de visitantes a Ranchos, en el marco de la segunda fecha de la Liga Belgranense de Vóley.

En el encuentro correspondiente a la división Sub 14, las florenses se impusieron 25/10, 25/20 y 25/18 con pasajes de alto nivel, tanto en el ataque como a la hora de defender; y en la categoría Sub 16, en el marco de un partido por demás equilibrado, el triunfo se les escapó sobre el final a nuestras representantes, ya que las dueñas de casa ganaron 3 a 2 con parciales de 25/17, 24/26, 21/25, 25/21 y 15/13.

Cabe destacar que, además de lo competitivo, las chicas de nuestra ciudad pudieron disfrutar del entrenamiento de la Selección Bonaerense Sub 16.

En Sub 14, el Grupo “A” es liderado por Las Flores Vóley con 6 unidades, seguido por Club Belgrano con 3; Club Belgrano “B”, Pila y Ranchos con 0. Asimismo, en Sub 16 el primer puesto lo ocupa Ranchos con 5, ubicándose a continuación Las Flores Vóley con 4, Club Belgrano con 3; Pila y Club Belgrano “B” con 0.

Por otro lado, debemos consignar el sábado 2 de mayo a partir de las 10 horas, en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6, los conjuntos de nuestra ciudad recibirán a Belgrano. Debemos consignar que los profesores María José Inchauspe, Chiara Vitelli y Gastón Isasmendiz también forman parte del cuerpo técnico.