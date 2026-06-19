DEPORTES: HOCKEY, CICLISMO Y BOCHAS

CONVOCATORIA A FADERICO LAHITTE A LA ASOCIACIÓN CENTRO HOCKEY DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La Secretaría de Deportes destaca la convocatoria de Federico Lahitte a la preselección de la Asociación Centro Hockey de la Provincia de Buenos Aires, que estuvo concentrando en el Club Universitario de La Plata.

El florense, quien se desempeña en el elenco de la primera división de Las Flores Hockey, forma parte de este interesante proyecto que incluyó un exigente entrenamiento y encuentros amistosos ante la Quinta categoría e Intermedia de la entidad platense.

El arquero de “Los Matungos” comparte la citación con dos jugadores de Junín y uno de General Villegas, y en los próximos días se dará a conocer una lista de 25 jugadores y luego la nómina definitiva que estará confeccionada por 20 integrantes, entre ellos dos arqueros.

Debemos consignar que el Seleccionado masculino ascendió a la “A” en el año 2025 e intentará mantenerse en la máxima categoría, durante el Torneo que desarrollará en Córdoba en el mes de octubre.

Las buenas actuaciones, que fueron fundamentales para el fortalecimiento y crecimiento del equipo de nuestra ciudad, como así también la entrega en cada entrenamiento, hicieron que Lahitte esté viviendo este importante momento, significando un agigantado avance de la disciplina.

OTRAS INFORMACIONES DEPORTIVAS

CICLISMO: PODIOS DE FLORENSES EN AZUL

La Secretaría de Deportes resalta la participación de pedalistas florenses que obtuvieron puestos de privilegio en la competencia ciclística, que se llevó a cabo durante el fin de semana en Azul.

En la categoría Principiantes, Matías Delgado arribó segundo y Francisco Viglino se quedó con la séptima ubicación, mientras que en la división Master “B”, Gustavo Aguirre resultó cuarto y en Promocional, el cuarto lugar le correspondió a Facundo “Paky” Fernández.

Por otro lado, el sábado 13 y lunes 15 de junio también hubo presencia de ciclistas de nuestra ciudad en Lanús, donde cumplieron una muy buena actuación a pesar de no conseguir lugares en el podio, pero hicieron un prolijo trabajo para que sus compañeros de equipo arribaran en el pelotón principal que les permitió ubicarse dentro de las primeras cinco posiciones.

BOCHAS: LAS FLORES EN EL PROVINCIAL DE TERCERA CATEGORÍA

La Secretaría de Deportes hace mención a la participación de Nicolás Etchelet, Esteban Tus, Ruben Lucha y Alfredo Cabanne (DT) en el Torneo Provincial De Bochas, exclusivo para parejas de tercera categoría, que se llevó a cabo en Puán.

Los representantes de la Asociación de Bochas de Las Flores le ganaron 12 a 9 a Zárate y luego perdieron con los dueños de casa (12 a 9) y Bolívar (12 a 3), logrando el undécimo puesto entre los 16 binomios que formaron parte del certamen.