Deportes: destacados de natación, voley y newcom

NATACIÓN: GRAN DESEMPEÑO DE CANDELARIA LEMMA GONZÁLEZ Y GUADALUPE VALERIO EN EL TORNEO NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO

Las florenses Candelaria Lemma González y Guadalupe Valerio tuvieron una gran participación en el Torneo Nacional de Natación, reservado para la categoría Cadetes 1 y 2, que se desarrolló en Santiago del Estero.

Candelaria se consagró subcampeona en 50 metros pecho, mientras que en 100 m. pecho, 200 m. pecho, 200 m. libres y 200 m. combinados alcanzó la cuarta ubicación.

Por su parte, Guadalupe resultó cuarta en 50 m. libres, fue séptima en 50 m. mariposa y 14° en 100 m. pecho.

Las nadadoras del equipo de competencia del natatorio climatizado Municipal “Hugo Mauro”, a cargo de los profesores Katherine Hormaechea y Jonathan Grecco, fueron convocadas a este prestigioso certamen debido sus marcas establecidas y estuvieron a la altura de las circunstancias, quedando entre las mejores del país.

Al regreso del viaje, fueron recibidas en el Palacio Municipal por el intendente Fabián Blanstein y demás funcionarios, quienes las felicitaron por la representación, al igual que a sus familias y entrenadores por el acompañamiento y aliento de siempre.

TRIUNFOS DE LAS FLORES VÓLEY SOBRE RANCHOS Y CONVOCATORIAS A LA PRESELECCIÓN BONAERENSE SUB 14

Equipos de Las Flores Vóley, en esta oportunidad a cargo del profesor Emiliano Paz, recibieron a jugadoras de Ranchos en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6, en el marco de la quinta fecha de la Asociación Belgranense de Vóley.

El secretario de Deportes, Favio Folini y el director de Deportes, Pedro Cantet, estuvieron presentes en la exitosa jornada, donde las chicas de nuestra ciudad tuvieron un excelente despliegue tanto en el juego colectivo como en la parte individual, ya sea en ataque como en defensa.

Durante la competencia, los conjuntos lograron los siguientes resultados: en Sub 14, las dueñas de casa se impusieron 3 a 1 (25/12, 15/25, 25/19 y 25/23) y en Sub 16 la victoria también le correspondió a nuestras representantes por 3 a 0 (25/22, 25/16 y 25/10). Con estos marcadores, los conjuntos florenses se mantienen en los primeros puestos del certamen.

Además, hubo dos encuentros amistosos: Ranchos (Sub 14) le ganó 3 a 0 (25/20, 25/15 y 15/7) a Las Flores (Sub 12) y Las Flores (Sub 15) venció 3 a 0 (25/8, 25/11 y 25/18) a Asociación Juvenil Barrio Traut (Primera División).

Por otro lado, cabe destacar que las jugadoras Antonia Córdoba, Celina Etcheto, Juanita Vidal y Clarita Abraham fueron convocadas para participar en la preselección de la Federación Bonaerense de Vóley Sub 14.

Este importante logro representa a todas sus compañeras, ya que cada esfuerzo compartido constituye este camino, del cual también son parte los profesores María José Inchauspe, Chiara Vitelli y Gastón Isasmendiz.

CLÍNICA DE NEWCOM FEMENINO DICTADA POR ALDO TOBIO

Las instalaciones de la ex Fábrica Cattorini fueron escenario de un Campus de Newcom Femenino que estuvo a cargo del profesor Aldo Tobio, entrenador de los elencos de “Los Fénix” que pertenecen a la Secretaría de Deportes.

Un interesante número de jugadoras de diferentes puntos de la Provincia de Buenos Aires formaron parte de esta importante iniciativa que fue presenciada por el secretario de Deportes Favio Folini y el director del área, Pedro Cantet.

Fueron dos jornadas intensas de perfeccionamientos, donde se hizo hincapié en la Amistad y el Equipo; Técnica y Táctica; Salud y Bienestar; y Diversión y Aprendizaje.

De esta manera, el objetivo fue fortalecer los conocimientos para que la disciplina continúe en constante crecimiento tanto a nivel local, como provincial y nacional.