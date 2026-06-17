Deportes: ajedrez, fútbol PCD y patín

MUY BUENA PARTICIPACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL PCD EN LA LIGA INCLUSIVA

El polideportivo Municipal de Pilar fue escenario de la segunda fecha de la Liga Inclusiva de Fútbol, que organiza Olimpíadas Especiales.

Fue una jornada positiva para los elencos de la Escuela Municipal de Fútbol PCD, a cargo del profesor Roque Cheminet, ya que el elenco “A” superó 3 a 0 a Malvinas y también venció por el mismo resultado a Almagro. Asimismo, el conjunto “B” goleó 6 a 1 a San Fernando y luego perdió ajustadamente 3 a 2 frente Almagro.

AJEDREZ: TOMÁS ESPÍNDOLA CLASIFICÓ SEGUNDO EN AZUL

La Escuela Municipal de Ajedrez se presentó el domingo 14 de junio en Azul en el marco de la cuarta fecha del Torneo Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, donde Tomás Espíndola, al resultar segundo en la división Sub 15 (30 participantes), fue el mejor florense clasificado en esta competitiva etapa de la cual intervinieron 166 jugadores.

Los demás alumnos del profesor Mario Orlando obtuvieron los siguientes puestos: en Sub 8 (16 ajedrecistas) Liam Nuin fue octavo; mientras que en Sub 10 (21 jugadores) Elson Calzada ocupó el cuarto lugar.

En Sub 12 (29 inscriptos): 7°) Ciro Branchesi Gómez y 14°) Lucas Lerra; en Sub 15 (30): 16°) Simón Arce y 30°) Delfina Maciel Gálmes; en Sub 18 (18): 12°) Bautista Pires y 14°) Juan Ignacio Barreto; y en Libres (48): 17°) Julio Cazeaux, 30°) Mario Orlando, 39°) Néstor Orlando y 43°) Ana Laura Orlando.

La próxima fecha se disputará el 5 de julio en 25 de Mayo.

PATÍN: SOBRESALIENTE PRESENTACIÓN DE JUVENTUD DEPORTIVA EN LA LIGA UPA

La Secretaría de Deportes hace mención a la participación de Juventud Deportiva en la segunda fecha del Torneo Anual de la Liga UPA (Unidos al Patinaje Argentino), que se llevó a cabo en la Sociedad de Fomento de Villa Zagala, Buenos Aires.

Las patinadoras, a cargo de la profesora Camila Mendiondo, desplegaron nuevamente un excelente nivel, logrando la primera ubicación en sus respectivas categorías: Mía Mercere, Juana Cantet, Carola Siri, Paz Dorronsoro, Bianca Mercere, Lola Rodríguez y Delfina Griffiths.

Por otro lado, se adjudicaron el segundo puesto Valentina Jacquet, Juana Dierickx y Mila Delgado, en tanto que Delfina Maderna clasificó octava.