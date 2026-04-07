Del Borde se presenta en Salta y Jujuy

Con su obra 𝙋𝙖𝙩𝙚𝙧, de Pablo Albarello, Del Borde ha sido seleccionado para participar en dos importantes actividades.

Por un lado, será parte del 𝗘𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝗧𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗝𝘂𝗷𝘂𝘆, que contará con la participación del 𝗗𝗿. 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗗𝘂𝗯𝗮𝘁𝘁𝗶 𝘆 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗿𝗮𝗺𝗮𝘁𝘂𝗿𝗴𝗼𝘀 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗔𝗰𝗰𝗮𝗺𝗲 𝘆 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗔𝗹𝗯𝗮𝗿𝗲𝗹𝗹𝗼.

Es esa oportunidad, Del Borde presentará su espectáculo el viernes 17 a las 22 Hs., en el 𝙏𝙚𝙖𝙩𝙧𝙤 𝙀𝙡 𝙋𝙖𝙨𝙞𝙡𝙡𝙤 𝗱𝗲 𝗦𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗹𝘃𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗝𝘂𝗷𝘂𝘆, y participará de lecturas de textos en formato semimontado.

A su vez, el domingo 19, formará parte de la actividad titulada 𝙋𝙤𝙨𝙩𝙖𝙡𝙚𝙨 𝙙𝙚𝙡 𝙚𝙧𝙧𝙤𝙧, poniendo en escena 𝙋𝙖𝙩𝙚𝙧 en el espacio cultural 𝙇𝙖 𝙏𝙤𝙩𝙤𝙧𝙖, 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗦𝗮𝗹𝘁𝗮.

El elenco de Pater, en esta oportunidad, estará compuesto por Paula Echalecu, Caetana Verteramo Echalecu, Diego Arnaiz y Hernán Verteramo.