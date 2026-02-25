Del Borde invita al Ciclo Anfitrión con la obra «Moreira o la imposibilidad»

Del Borde inicia el Ciclo Anfitrión con esta Imperdible propuesta teatral: Juan Moreira o la imposibilidad

Un espectáculo que invita al público a reencontrarse con el mito del gaucho que lucha contra las injusticias, con humor, asombro y la esencia del teatro en su estado más puro, para emocionarnos.

En un trabajo impecable, Gustavo Delfino (autor, actor y director de esta adaptación de la famosísima novela y folletín Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez) despliega una impresionante performance actoral, que nos invita a pensar: ¿Quién encarna al gaucho hoy en día?

La función en Las Flores es el sábado 7 de marzo a las 21 Hs. en el Espacio Teatral Del Borde (B. de Irigoyen 570). Público: ATP

Valor de la entrada: $ 15000. Anticipadas (hasta 24 horas antes de la función) $ 12000.

Reservas: 2244 475510

Recordamos que Juan Moreira, según la narración de Gutiérrez (que se llevó al teatro, al cine y a la ópera en aproximadamente un centenar de adaptaciones y reescrituras), cuenta la historia de un gaucho honesto, que lucha por su libertad, perseguido injustamente por la policía, en épocas en que el gaucho era encarcelado o militarizado, si no trabajaba bajo las reglas y condiciones de un estanciero.

Juan Moreira o la imposibilidad fue seleccionada por el Coliseo Podestá (importantísima sala de nuestra provincia, ubicada en La Plata, donde actualmente reside Delfino) a través de una convocatoria para obras de teatro que abordan como temática la historia y la identidad argentina.

Gustavo Delfino es actor, director, autor, facilitador y hacedor cultural, con propuestas que recorrieron más de veinte países de América y Europa. En la actualidad, es director artístico de varios grupos teatrales en la provincia de Buenos Aires, generando circuitos para el intercambio creativo, festivales y propuestas que permitan generar nuevos públicos.

Recientemente, Página 12 publicó una interesante nota sobre el espectáculo, que puede leerse en el siguiente link: https://www.pagina12.com.ar/2026/02/12/un-moreira-sobre-la-actuacion/

El Espacio Teatral Del Borde cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y la Municipalidad de Las Flores.

Redes: @delbordeteatro