De manera sorpresiva fallece el presidente de la Liga de Fútbol

Una muy triste noticia impactó fuertemente en la noche de éste lunes en nuestra ciudad. El fallecimiento de Francisco «el Pato» Palacios impactó no solamente en el ambiente deportivo sino en la comunidad en general.

Como una jugada del destino el «Pato» se encontraba en la Liga de Fútbol, la que presidía actualmente, cuando una súbita afección cardíaca provocó su descompensación de la que no pudo salir a pesar de los intentos y atenciones recibidas rápidamente.

Queda el legado de un trabajador noble a favor de las instituciones como su querido Atlético y su dedicación al fútbol para sostener la actividad en Las Flores.

Nuestro pésame a su familia y allegados. Q.E.P.D