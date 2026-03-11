CURSOS Y DIPLOMATURAS DEL INSTITUTO SUPERIOR “JUAN VUCETICH” 

Mediante la Dirección General de Protección Ciudadana se da a conocer la Oferta Académica de Cursos y Diplomaturas 2026 que se brindan desde el Instituto Universitario “Juan Vucetich”.

La oferta educativa está orientada a la formación y capacitación en estrategias de prevención y control de la violencia y el delito. Los cursos y diplomaturas brindan formación técnica y profesional en modalidades presencial y virtual, fortaleciendo las capacidades del sistema de seguridad pública e incorporando tecnologías y enfoques adaptados a distintas realidades.

Para conocer todas las propuestas ingresar a https://iuv.edu.ar/

Por información, dirigirse a la Dirección General de Protección Ciudadana en Av. Rivadavia 211 de 7 a 14 horas, o por teléfono al número 451843.

O en la Secretaría de Educación, en Av. Gral. Paz y Alem 1er. piso, WhatsApp 2244-464216, educacion@lasflores.gob.ar, de 8 a 20 horas.