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    Cuidado Animal invita a la adopción responsable con una curiosa campaña

    El área de Cuidado Animal de nuestra ciudad lanzó una curiosa campaña de adopción responsable para los perritos que se encuentran en el albergue municipal.

    Acorde a estos dias donde el mundial ocupa las noticias, el equipo de cuidado animal armó «figuritas» con caracteristicas de cada perro para presentarlos e invitar a la adopción.

    Te presentamos a nuestros jugadores titulares
    Un equipo lleno de talento, cariño, ocurrencias y ganas de formar parte de una familia.
    Algunos son veloces, otros más tranquilos. Algunos son expertos en mimos y otros en sacar sonrisas. Pero todos tienen algo en común: están buscando la oportunidad de jugar el partido más importante de sus vidas
    Este es su segundo tiempo. Y están listos para salir a la cancha otra vez.
    Todos se encuentran castrados, vacunados y desparasitados, preparados para sumarse al mejor equipo: una familia que los quiera y los cuide para siempre.
    Conocé a cada integrante del plantel, compartí sus fichas y ayudanos a encontrarles su hogar definitivo.
    Porque adoptar no solo les cambia la vida a ellos… también cambia la tuya.

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