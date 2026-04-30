Cuenta DNI sigue ofreciendo importantes descuentos para el mes de mayo

Otro de los sectores que gana protagonismo es el de salud y cuidado personal. Durante mayo, las promociones en farmacias y perfumerías se amplían, con mayores topes de devolución que permiten un ahorro más concreto en productos esenciales. Esta mejora responde a una demanda creciente de los usuarios frente al aumento de precios en este rubro.

Además, las ferias, mercados y eventos ofrecen un 40% de descuento todos los días, convirtiéndose en una opción atractiva para la compra de productos frescos. En supermercados, en tanto, se mantienen jornadas especiales con rebajas del 20% o 25% en fechas puntuales del mes.