Cuenta DNI sigue ofreciendo importantes descuentos para el mes de mayo

Durante mayo de 2026, cuenta DNI, la aplicación del banco Provincia, refuerza su propuesta con una batería de descuentos que abarcan desde alimentos hasta transporte, con el objetivo de aliviar el bolsillo de los bonaerenses.
Uno de los beneficios más destacados sigue siendo el ahorro en carnicerías, granjas y pescaderías, con un 35% de descuento todos los sábados del mes en comercios adheridos. Este rubro, clave en la canasta básica, se mantiene como uno de los más aprovechados por los usuarios, con topes de reintegro semanales que permiten organizar las compras.
Los descuentos de Cuenta DNI para el mes de mayo
A su vez, los comercios de cercanía continúan ofreciendo un 20% de descuento de lunes a viernes en rubros generales como almacenes, verdulerías o bazares. Este beneficio, que cuenta con un tope mensual unificado, resulta ideal para gastos diarios y compras pequeñas.
En paralelo, el transporte público se mantiene como uno de los puntos fuertes de la billetera digital. Quienes paguen con tecnología NFC podrán acceder a un reintegro del 100% en pasajes de colectivos, subtes y premetro en el AMBA y zonas adheridas, una ventaja significativa para quienes se trasladan a diario.
Otro de los sectores que gana protagonismo es el de salud y cuidado personal. Durante mayo, las promociones en farmacias y perfumerías se amplían, con mayores topes de devolución que permiten un ahorro más concreto en productos esenciales. Esta mejora responde a una demanda creciente de los usuarios frente al aumento de precios en este rubro.