Cuenta DNI: descuentos renovados en marzo

En marzo 2026, Cuenta DNI renueva su esquema de descuentos con más días para acceder a reintegros y nuevas condiciones en comercios de cercanía, supermercados, gastronomía y otros rubros. La billetera virtual del Banco Provincia detalla topes, vigencia y requisitos para que cada usuario pueda optimizar sus ahorros durante todo el mes.

Todos los beneficios de marzo 2026

Con la llegada del mes, Cuenta DNI presenta un esquema renovado. El cambio más relevante es la unificación de rubros y la ampliación de los días: ahora, las compras en comercios de barrio, carnicerías, granjas y pescaderías cuentan con un 20% de ahorro de lunes a viernes.

El tope de reintegro es de $5.000 por persona y por semana , el cual se alcanza con un consumo de $25.000 semanales . Este beneficio está disponible utilizando las funciones “Pagar QR” , “Clave DNI” o “Link de pago” dentro de la app. La devolución se acredita en un plazo máximo de 10 días hábiles y puede consultarse en la sección “Últimos movimientos” .

Además del reintegro en comercios de cercanía, en marzo Cuenta DNI amplía su oferta con promociones en diversos rubros:

Gastronomía: 25% de descuento todos los sábados y domingos, con un tope de $8.000 semanales por persona.

25% de descuento todos los sábados y domingos, con un tope de $8.000 semanales por persona. Supermercados: descuentos de lunes a domingo en cadenas seleccionadas de toda la provincia.

descuentos de lunes a domingo en cadenas seleccionadas de toda la provincia. Full YPF: hasta 25% de descuento los fines de semana, con tope de $8.000 por semana; no incluye combustibles.

hasta 25% de descuento los fines de semana, con tope de $8.000 por semana; no incluye combustibles. Ferias y mercados bonaerenses: hasta 40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000.

hasta 40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000. Universidades: hasta 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope semanal de $6.000.

hasta 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope semanal de $6.000. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro, en librerías adheridas.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro, en librerías adheridas. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.