CUATRO PATINADORAS DEL CLUB JUVENTUD DEPORTIVA CLASIFICARON AL TORNEO APERTURA “B”

La Secretaría de Deportes hace mención a la destacada participación de las patinadoras del Club Juventud Deportiva, a cargo de la técnica Camila Mendiondo, que en el Club Ferro de Merlo, lograron el pasaporte para disputar el Torneo Apertura “B”.

Las florenses tuvieron un excelente desempeño, alcanzando las siguientes posiciones en sus respectivas categorías: Carola Siri ocupó la primera ubicación, mientras que Juana Cantet y Paz Dorronsoro se quedaron con el segundo puesto y Mía Mercere resultó tercera.

De esta manera, representarán a la Asociación de Patinadores Metropolitanos en el prestigioso certamen de carácter nacional que se llevará a cabo durante el mes de abril en Posadas, Misiones.