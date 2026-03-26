Crisis de ventas: febrero registró un desplome del 6,3%

El escenario del consumo masivo en la Argentina no logra revertir su tendencia y cerró febrero con una caída mensual del 6,3%, según los últimos datos relevados por la consultora Scentia. Esta retracción sitúa los niveles de ventas en supermercados, autoservicios y farmacias en su punto más bajo desde septiembre de 2024, encendiendo las alarmas en todo el arco comercial.

Las cifras reflejan una depresión sostenida en las compras de artículos de primera necesidad, como alimentos y productos de higiene. Los puntos clave del informe indican: