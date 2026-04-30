Corte programado de energía eléctrica este jueves

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores comunica a sus asociados que el día jueves 30 de abril de 2026, en el horario de 07:00 a 08:30 hs, se realizará un corte de energía eléctrica para llevar a cabo tareas de mantenimiento y poda en líneas de media tensión.

Zonas afectadas:

17 de Octubre – Wilde – Mar del Plata – Leandro N. Alem

Tucumán, entre Av. Carmen y Adolfo Alsina

Adolfo Alsina – Los Reseros – Luis Pasteur – Jorge Newbery

Se informa que las zonas detalladas son estimadas. Aquellos usuarios que deseen confirmar si serán alcanzados por el corte pueden acercarse al sector de Redes en Av. Carmen y Pellegrini o comunicarse al (2244) 442063.

La tarea será suspendida en caso de lluvia.

Sepan disculpar las molestias ocasionadas.

Atentamente,

Cooperativa de Electricidad de Las Flores Ltda.