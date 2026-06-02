CORTE PREVENTIVO EN EL CAMINO A ESTANCIA EL TORO

La Secretaría de Obras Públicas informa a la comunidad que permanecerá cerrado al tránsito, hasta nuevo aviso, el tramo del Camino a Estancia El Toro que actualmente se encuentra en construcción.

El sector afectado comprende aproximadamente 4 kilómetros de extensión y la medida responde a razones de seguridad.

Se agradece a los vecinos la comprensión y colaboración.