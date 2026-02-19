    ULTIMAS NOTICIAS:
    Corsolandia se prepara para la edición 54 este fin de semana

    Este fin de semana comienza Corsolandia. En su edición 54, el carnaval infantil florense está más vigente que nunca y se prepara con muchas sorpresas.

    Esta mañana, Andrea Barro y Analia Viglino, integrantes de la comisión, contaron a Play Radios sobre el evento que comienza el sábado 21 y continúa el domingo 22, viernes 27 y sábado 28 de febrero sobre la avenida Gral. Paz entre Alem y Avellaneda.

    “Todavía están abiertas las inscripciones en la Dirección de Cultura, pueden acercarse mañana viernes de 8 a 12 hs y de 18 a 21, o bien van directamente y los anotamos al ingresar”, comentó Andrea.

    Al momento hay más de 200 niños inscriptos, informaron, “pero a último momento se acerca la mayoría. Siempre pasa eso”, agregaron. Y los números así lo indican, año tras año el promedio de anotados asciende a más de 400. Niños florenses y de otras localidades son parte de este tradicional carnaval, tan significativo y tan nuestro.

    Como indicaron desde la organización el ingreso será por el pasaje Luis Kess –pasaje de la terminal- lugar donde se apostarán los artesanos y los carros gastronómicos. Además, cada participante recibirá el primer dia, un obsequio y un número para los sorteos que se realizarán durante las 4 noches.

    Se anunciaron espectáculos sorpresas en las tres primeras noches sobre el escenario que se ubicará justo al medio del desfile -en la intersección de la Av. Gral. Paz y Moreno-. Escenario que será “interactivo y para los chicos” -señalaron las organizadoras-, donde cada niña o niño podrá pasar y expresarse, cantando bailando o dejando un saludo, “Para que los chicos sean realmente los protagonistas, suban si quieren y pasen por ahí”, dijeron.

    La última noche, será la de la premiación y la elección de los embajadores, que corresponderán a dos niños elegidos de carrozas y uno de a pie.

    Corsolandia invita a la comunidad a reafirmar esa pertenencia florense del carnaval infantil, a divertirse en familia, a jugar con los chicos y disfrutar de 4 noches inolvidables con entradas libre y gratuita.

    El horario establecido es de 20 a 22 hs y se aclara que únicamente se venderá papel picado, acatando la ordenanza municipal, con pedido expreso de no utilizar en ningún sector del evento pomos de espuma.

