    ULTIMAS NOTICIAS:
    General

    Cooperativa de Electricidad: acompañamiento en el duelo

    Desde nuestros Servicios Sociales, invitamos a la comunidad a participar de un espacio pensado para brindar apoyo, contención y herramientas que permitan transitar el proceso de duelo de manera acompañada.

    📅 Jueves 30 de abril
    🕡 18:30 hs
    📍 Av. Carmen 444

    La actividad será coordinada por profesionales en Psicología y Trabajo Social, generando un ámbito cuidado, respetuoso y de escucha.

    Para más información: 📞 442429
    O acercate a nuestras oficinas en Av. Carmen y 9 de Julio.

    Acompañar también es parte de nuestro compromiso como cooperativa.

    Noticias Relacionadas