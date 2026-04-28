Cooperativa de Electricidad: acompañamiento en el duelo

Desde nuestros Servicios Sociales, invitamos a la comunidad a participar de un espacio pensado para brindar apoyo, contención y herramientas que permitan transitar el proceso de duelo de manera acompañada.
📅 Jueves 30 de abril
🕡 18:30 hs
📍 Av. Carmen 444
La actividad será coordinada por profesionales en Psicología y Trabajo Social, generando un ámbito cuidado, respetuoso y de escucha.
Para más información: 📞 442429
O acercate a nuestras oficinas en Av. Carmen y 9 de Julio.
Acompañar también es parte de nuestro compromiso como cooperativa.